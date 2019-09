Grégoire Munster sarà al fianco del leggendario Patrick Snijers all'evento Omloop van Vlaanderen del campionato belga.

Il pilota dell'ADAC Opel Rallye Junior Team nell'ERC3 Junior salirà a bordo della Porsche 997 GT3 del BMA Autosport Team al posto di Davy Thierie.



“So che migliaia di persone vorrebbero correre un rally con Patrick e quando ho saputo che cercava un navigatore ho proposto mio padre, ma che sarei stato ben felice di farlo anche io. Oltre ad essere una grande occasione di divertimento, potrò imparare molte cose per migliorare, stando al fianco di un campione come lui".



“Non sarà semplice perché le note sono in olandese e Patrick usa un sistema diverso da quello mio e di Louis Louka, ma sarà istruttivo. E poi abbiamo una Porsche a trazione posteriore da 500CV e non vedo l'ora di iniziare questa avventura".



Munster in ERC3 Junior ha mostrato ottime cose, ma anche avuto parecchia sfortuna. Nel 2019 ha chiuso settimo in classifica con il 4° posto del Rally Islas Canarias come miglior risultato.



Snijers vinse invece il FIA European Rally Championship nel 1994.

The post Munster co-pilota di Snijers appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.