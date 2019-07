Munster: “Con un nuovo approccio posso giocarmela”

Grégoire Munster al Rally di Roma Capitale ha visto che il nuovo approccio lo ha portato a giocarsela coi migliori del FIA ERC3 Junior.

Affiancato da Louis Louka, il pilota dell'ADAC Opel Rallye Junior Team ha visto andare in fumo il podio solamente per un errore commesso nella PS5.



“Nella PS1 abbiamo iniziato con un bel ritmo, ma verso la fine c'è stata una foratura e non avevamo tempo per fermarci successivamente a cambiare il set-up, che era troppo morbido e ci causava sottosterzo. A parte questo, è stato un bel rally, c'eravamo preparati bene visionando i video onboard degli anni scorsi e abbiamo provato a migliorare le note e il passo, che erano i problemi che principalmente ci avevano afflitto nelle altre gare. Siamo stati capaci di seguire subito i migliori e a giocarcela. Nella PS5 ho commesso un errore che ci è costato un bel risultato. Eravamo quinti in ERC3 Junior, il che non era male e il passo andava bene, poi abbiamo vinto l'ultima PS dove ognuno era in lotta. Nonostante l'ingresso con il Rally 2, abbiamo continuato ad andare forte. L'errore che ho fatto è stato stupido, ho provato ad allargare ad un tornantino perché all'interno c'era un cordolo, ma non abbastanza e per 30-40cm l'ho colpito rompendo la trasmissione. Ho tirato il freno a mano troppo presto, non abbiamo potuto proseguire. Ho sbagliato e mi scuso con il team e la gente che ci sostiene".

