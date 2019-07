Munster cresce su terra

Grégoire Munster ha centrato il quinto posto in FIA ERC3 Junior Championship al PZM 76th Rally Poland, pur senza esperienza su terra.

Il pilota dell'ADAC Opel Rallye Junior Team ha però avuto anche sfortuna nella PS13, dove pure la Opel ADAM R2 del suo compagno Elias Lundberg è incappata in problemi.



"Mancavano 3 PS alla fine e stavamo raggiungendo il nostro obiettivo di terminare la gara, ma purtroppo la trasmissione anteriore destra si è rotta dandoci problemi in frenata. E' un peccato perché potevamo prendere molti punti - ha detto Munster, che era affiancato da Louis Louka - Per la prima volta non è stato un rally facile con le note, non avendo molta esperienza su terra. Tutto comunque stava andando bene e sabato eravamo settimi con l'obiettivo di spingere domenica per guadagnare posizioni. Alla fine siamo riusciti a risalire in Top5".

