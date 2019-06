Grégoire Munster ha debuttato al Rally Liepāja con diverse difficoltà, ritirandosi dal round lettone del FIA European Rally Championship.

Per il pilota dell'ADAC Opel Rallye Junior Team era la prima uscita sui veloci percorsi sterrati baltici, ma le cose non sono andate come sperato, seppur miglioramenti ce ne siano stati.



“Non era facile su questo tipo di strade, stavamo avendo un buon ritmo, ma nella PS3 siamo arrivati in una curva stretta a destra correndo un bel rischio - ha detto il belga - Sono andato largo entrando in un fosso e perdendo tantissimo tempo. Ci stavamo divertendo e accumulando esperienza ad ogni km. Purtroppo la gara è finita troppo presto".

"Nella PS8 ho sbandato colpendo un paletto di legno, dopo 100m la trasmissione dell'anteriore destra è saltata. Peccato perché ad ogni PS miglioravo e nella PS7 ero a soli 0"4 per km dai migliori dell'ERC3 Junior. L'obiettivo era vedere il traguardo e raccogliere più informazioni possibili, non ci siamo riusciti, ma mi sono divertito e il passo è migliorato nell'arco del weekend".

The post Munster pensa positivo dopo la Lettonia appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.