Munster pensa positivo per il gran finale dell’ERC Junior

Grégoire Munster vuole concludere la sua prima stagione in FIA ERC3 Junior Championship con un bel risultato al Barum Czech Rally Zlín.

Il pilota dell'ADAC Opel Rallye Junior Team è spesso andato molto forte con la sua Opel ADAM R2, ma non ha avuto molta fortuna e dopo aver dominato il round tedesco dell'ADAC Opel Rallye Cup lo scorso weekend, e aver preso parte al Rally di Finlandia WRC con una ŠKODA Fabia R5, si presenta molto carico in Repubblica Ceca.



“Siamo molto carichi per il gran finale dell'ERC Junior, non poteva essere più importante di questo. Louis ed io abbiamo avuto un bel passo a Roma, purtroppo non siamo riusciti a trasformarlo in un bel risultato. Al Barum Czech Rally Zlín puntiamo ad essere altrettanto veloci per finire l'anno con una buona prova. Abbiamo capito che possiamo essere competitivi e giocarcela coi migliori. Daremo il massimo per concludere bene il 2019 con l'ADAC Opel Rallye Junior Team", ha detto Munster.

