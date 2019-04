Munster pronto per il nuovo impegno in ERC Junior

In FIA ERC3 Junior Championship c'è un Grégoire Munster in grande forma dopo il terzo posto ottenuto in Belgio.

Il belga, affiancato da Louis Louka, era andato a sbattere in occasione del TAC Rally di metà aprile, ma in attesa di correre alle Canarie si è cimentato nel Rallye de Wallonie con la Opel ADAM R2 della BMA per ritrovare la forma migliore.



“Sono felice della mia prova, il meteo ha reso tutto più difficile, ma personalmente era importante ritrovare la confidenza, cosa che è successa - ha detto Munster - Dopo l'incidente del TAC Rally sono stato fortunato a poter tornare in macchina per il Rallye de Wallonie e prepararmi per l'ERC, è una serie che richiede il 100% della forma. Non vedo l'ora di tornare in azione, sono pienamente recuperato".



Munster guiderà la Opel ADAM R2 gommata Pirelli dell'ADAC Opel Rallye Junior Team al Rally Islas Canarias, evento al quale non ha mai preso parte prima d'ora.

