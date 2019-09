Natale (amaro) in anticipo per Mayr-Melnhof

Niki Mayr-Melnhof voleva ottenere un bel risultato al rientro nel FIA European Rally Championship, ma il suo Cyprus Rally è cominciato malino.

L'austriaco ha forato la posteriore sinistra nella PS1 "Politiko" perdendo circa 50" da Nasser Al-Attiyah, mentre nella PS2 "Lefkara" si sono verificati problemi meccanici.



“Sembra che stia guidando un albero di natale! - ha sbuffato Mayr-Melnhof - Sul cruscotto ci sono mille luci che lampeggiano, taglio motore, pressione e temperature turbo, freni... Spero di riuscire a tornare in servizio e risolvere tutto".



Intanto Andrea Psaltis (Psaltis Auto Parts) si è ritirato prima della "Lefkara" con il motore rotto, Panayiotis Yiangou (Yiangou Motorsport Ltd) ha rovinato l'anteriore destra della sua Hyundai i20 R5, mentre Rakan Al-Rashed (Toksport WRT) ha perso 10' per un guasto al pedale dell'acceleratore.



Al-Attiyah è al comando con 20"3 su Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) e 54" su Simos Galatariotis (Petrolina Racing Team).

