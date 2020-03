Nel dubbio, chiamate Lukyanuk!

Dmitry Feofanov ha chiesto consigli per l'Azores Rallye ad Alexey Lukyanuk.

Il russo sarà al via dell'evento di Ponta Delgada e per l'avventura nel FIA European Rally Championship ha chiesto consigli al suo connazionale.



“Ho chiesto ad Alexey Lukyanuk di darmi una mano quest'anno e sono felicissimo che abbia accettato - ha detto Feofanov - Mi ha dato indicazioni su alcune gare per farmi crescere e migliorare, credo sarà una esperienza senza prezzo".

