Nitišs si candida per altre gare in ERC Abarth Rally Cup

Reinis Nitišs è rimasto contento dell'avventura in Abarth Rally Cup nel suo ritorno nel FIA European Rally Championship.

La stella del FIA World Rallycross Championship ha chiuso al terzo posto fra le Abarth 124 Rally al Rally Liepāja, rallentato da un problema elettrico venerdì.



“E' stata una gara difficile - ha detto Nitišs, vincitore di due PS oggi - Ho guidato tante auto diverse in carriera, ma questa lo era ancor di più. Trazione posteriore, motore turbo e tanta potenza da gestire non sono semplici. All'inizio non avevo la giusta confidenza per spingere, ma mi piacerebbe riprovarci".

