Paulo Nobre ha dedicato ad Edu Paula la Top10 conquistata all'Azores Rallye.

Nella prima gara del FIA European Rally Championship il brasiliano e il suo navigatore Gabriel Morales hanno portato al 10° posto la ŠKODA Fabia R5 della Palmeirinha Rally.



“Era la prima gara dopo 3 mesi e volevo solo dare il meglio arrivando alla fine senza danni, la Top10 è qualcosa di veramente speciale - ha detto - E' un punto molto importante per noi e voglio dedicarlo ad Edu Paula, mio migliore amico e co-pilota che purtroppo ad inizio anno se n'è andato. E' stato un momento triste e questo punto è per lui".

The post Nobre comincia con la Top10: “Dedicata al navigatore Paula” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.