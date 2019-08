Nobre spiega i problemi di Zlin

Paulo Nobre ha spiegato come un semplice testacoda abbia compromesso il suo Barum Czech Rally Zlín.

Il brasiliano era in Top30 del FIA European Rally Championship dopo due PS, ma nella terza si è manifestato un problema che lo ha costretto al ritiro e al rientro domenica con il Rally2.



"Dopo un dosso siamo atterrati perdendo aderenza e ci siamo girati - ha detto il pilota della Palmeirinha Rally - Nella curva successiva c'erano delle barriere per impedire al pubblico di avvicinarsi; alcune erano dei paletti, altre dei sassi e ne abbiamo colpito uno con la ruota posteriore destra nel testacoda. Si è distrutto l'ammortizzatore e un braccetto della sospensione, non potevamo continuare".



Nella Tappa 2, Nobre e il suo co-pilota Gabriel Morales hanno poi rimontato fino al 32° posto.

