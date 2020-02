Non è uno scherzo, ma un sogno: Cais correrà in ERC1 Junior

Erik Cais passerà ad una Rally2 (R5) per la stagione 2020 del FIA European Rally Championship, a tre anni dal serio infortunio riportato in una gara di mountain bike.

Dopo aver corso con la Ford Fiesta R2T arrivando secondo in ERC3 e quarto in ERC3 Junior nel 2019, il ceco condurrà la Ford Fiesta R5 MkII della Orsák Rallysport sotto l'effige del Yacco ACCR Team (grazie all'accordo tra Yacco e la federazione del suo paese), affiancato da Jindřiška Žáková.



Verso Zlín

Cais comincerà la sua avventura in ERC1 Junior all'Azores Rallye del 26-28 marzo, prendendo parte a tutte le gare della serie, che si concluderà con il Barum Czech Rally Zlín del 28-30 agosto davanti ai suoi tifosi.



“E' fantastico correre nell'ERC con una R5 e voglio imparare il più in fretta possibile - ha detto il 20enne - Già con la R2 è stato un bel salto, ma la R5 era ciò che volevo per il prossimo anno. Se quando ho festeggiato il 18° compleanno in ospedale con una clavicola rotta per l'incidente in bici mi avessero detto che oggi sarei stato su una macchina da rally, avrei pensato ad uno scherzo. Essere qui è un sogno e non me lo sarei mai aspettato. Dovrò restare molto concentrato. La priorità per ora è l'ERC1 Junior, poi vediamo come andrà la stagione prima di decidere se fare anche Cipro e Ungheria".



La sfida Rally2 implica nuove note

Cais ha alle spalle sette gare in ERC3/ERC3 Junior, fra cui non c'è il Rally Islas Canarias, saltato per gli esami scolastici. In quella occasione, però, potè guidare una R5 al Vančík Rallysprint Kopna con la Žáková arrivando secondo assoluto. Al Rallye du Var, con la stessa macchina, si è piazzato 11° in Classe.



“Conoscevo le PS del Kopná e quindi ho potuto correre forte, ma il Rallye du Var era qualcosa di nuovo e ho dovuto imparare moltissimo, fra cui cambiare le note perché in alcune curve è tutto diverso tra R2 ed R5. All'inizio ci saranno molte novità, le Azorre le conosco dal 2019, ma non più di tanto e so che sarà dura; cercherò di arrivare al limite il più in fretta possibile migliorando e tirando fuori il massimo dalla macchina".



Operazione continuità

Cais sottolinea quanto sia importante continuare con la Orsák Rallysport e Jindřiška Žáková al suo fianco: "Lo è tanto perché Jindřiška conosce il ritmo che voglio avere in macchina e il team sa come farmi crescere".



Difficile comparazione

Dall'età di 7 anni, Cais si è cimentato in bicicletta diventando anche corridore ufficiale nella World Cup, ma dopo l'incidente durante un allenamento nel 2017 ha dovuto recuperare dalla frattura quadrupla della clavicola. Terminato il lungo periodo di recupero, con suo padre Miroslav ha scelto di passare ai rally e il debutto al Barum Czech Rally Zlín si sarebbe potuto concludere con un successo in Classe 2WD, se non fosse stato per una foratura.



"E' difficile paragonare le mountain bike ai rally perché le prove sono più corte, ma siamo in 400, mentre di macchine ce ne sono solo 20 o 30 e si corre per 2 giorni. Devo ancora imparare a sfruttare tutto il potenziale e a gestire tutte le PS dall'inizio alla fine, capendo dove si può spingere al massimo e dove invece controllare. In bici devi sempre andare al massimo e se sbagli è dura recuperare, mentre nei rally ci sono delle variabili. Voglio dare tutto per rendere orgogliosi quelli che mi sostengono".



Yacco, GPD, Autoclub of the Czech Republic, Cais, VP Racing, Pirelli, A-Team, P1 e Hothess saranno gli sponsor di Cais in ERC1 Junior Championship.



Lo sapevate?

Il suo idolo è Colin McRae, nato anch'esso il 5 agosto come Cais e grande leggenda dei rally. Suo padre Miroslav è stato uno dei migliori piloti della Repubblica Ceca tra il 1997 e il 2008, quindi non sorprende che Erik ne segua le orme.

