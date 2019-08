Nucita a caccia del successo in Abarth Rally Cup

Andrea Nucita è in piena corsa per la vittoria in Abarth Rally Cup al Barum Rally, round ceco del FIA European Rally Championship.

Il siciliano ha portato la sua Abarth 124 Rally davanti a tutti nelle prime 5 PS di oggi, nonostante una lieve foratura nella PS4.



“Il primo loop è stato molto difficile perché sto pensando molto al campionato - spiega il pilota della Loran SRL - Negli ultimi 2-3km della PS4 ho forato, ma con 42" non debbo perdere la concentrazione, la gara è tosta".



Nucita ha 42"1 su Dariusz Poloński (vincitore al Rally di Roma Capitale) e può vincere €12.000 arrivando primo.

