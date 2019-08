Andrea Nucita è al comando della Classe FIA ERC2 e Abarth Rally Cup a Zlín, dopo aver guidato fin dall'inizio della gara entrambe le categorie.

Il pilota della Loran SRL era al comando già nella superspeciale di venerdì.



“La PS9 è stata durissima, ma sono molto contento, specialmente per il campionato - ha detto il siciliano - Però la gara non è finita e domani dobbiamo continuare così".



Dariusz Poloński era secondo, ma il ragazzo della Rallytechnology ha avuto problemi alla trasmissione che lo hanno fatto scivolare a poco meno di 1' dal leader.



Juan Carlos Alonso è quindi salito in piazza d'onore in ERC2, ma nelle ultime tre PS di giornata il differenziale lo ha abbandonato creandogli non pochi grattacapi.



Intanto Zelindo Melegari è andato a sbattere ad altissima velocità nella PS4: lui e il co-pilota Corrado Bonato sono stati ricoverati in ospedale in terapia intensiva con fratture alle costole, ma sono coscienti e di buon umore.

The post Nucita al top con l’Abarth in ERC2 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.