Nucita batte Polonski nelle qualifiche dell’Abarth Rally Cup

Andrea Nucita batte subito Dariusz Poloński al PZM 76th Rally Poland centrando il miglior tempo nella Qualifying Stage in Abarth Rally Cup.

Il pilota della Loran SRL ha preceduto quello della Rallytechnology nella lotta che li vedrà correre verso il premio di €30.000 per il vincitore armato di Abarth 124 Rally, con i due divisi da 4 punti in classifica.



Il siciliano ha firmato un tempo migliore di quello del polacco per 1"4 nei 3,26km della "Talty", classificandosi anche terzo in Classe ERC2 dietro alle favorite Mitsubishi Lancer Evolution X.

