Andrea Nucita e Juan Carlos Alonso sono a 3 PS dal festeggiare le rispettive vittorie in ERC2 e Abarth Rally Cup al PZM 76th Rally Poland.

Entrambi sono saldamente in testa alle classifiche, dato che il siciliano precede il rientrante Dariusz Poloński (Rallytechnology), ritirato ieri.



“Il primo loop è andato bene, la macchina funziona e sono andato piano perché voglio finire in questa posizione avendo 2' di ritardo dal primo e 10' sul secondo", spiega Nucita.



Alonso è invece comodamente davanti a Zelindo Melegari (Neiksans Rallysport), con Nucita terzo in ERC2 e seguito da Dmitry Feofanov (Sporta Klubs Autostils Rally Team) e Poloński.



Anche Mshari Althefiri era tornato in azione, ma è finito fuori nella PS10.

The post Nucita e Alonso pronti a festeggiare appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.