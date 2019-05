Nucita il migliore dell’ERC Abarth Rally Cup

Andrea Nucita è stato il più rapido delle Abarth 124 Rally, battendo Reinis Nitišs e Dariusz Poloński nella Qualifying Stage del Rally Liepāja.

Il siciliano ha fermato il cronometro sull'1'43"005 precedendo Nitišs per 0"534 e Poloński per 0"567.



Nucita, Nitišs e Poloński continueranno domani la loro sfida per aggiudicarsi il primo premio di €12.000 con la PS1 "Talsi" (15,14km) alle 12;00 locali.



Foto: Julian Porter/ERC Radio

