Andrea Nucita si presenta da leader dell'Abarth Rally Cup nel prossimo round del FIA European Rally Championship.

Il siciliano ha 11 punti di vantaggio su Dariusz Poloński quando salirà a bordo della sua Abarth 124 Rally per il Rally di Roma Capitale, gara che ama per via dell'asfalto e dove vuole puntare al vertice.



“In Polonia abbiamo ottenuto un risultato importante e sono felicissimo di poter andare in Italia da leader - ha dichiarato Nucita - Sarà una gara difficile, ma proverò ad ottenere il massimo perché è quella di casa per me e per Abarth".



Nucita per ora ha accumulato €28.000 di premi, con €30.000 che andranno al vincitore del titolo dell'Abarth Rally Cup, i cui nuovi protagonisti verranno svelati a breve.

The post Nucita pronto a portare in alto il nome Abarth nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.