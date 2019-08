Nucita vince a Zlin, Alonso leader in ERC2

Andrea Nucita si porta a casa la prima vittoria in Classe ERC2 del FIA European Rally Championship al Barum Czech Rally Zlín, ma con il secondo posto Juan Carlos Alonso è il nuovo leader di categoria.

Il siciliano, leader dell'Abarth Rally Cup, è stato praticamente perfetto con la 124 Rally della Loran SRL, sfruttando anche il ritiro da parte di Dariusz Poloński sabato per problemi alla trasmissione. Il polacco è poi tornato oggi andando a completare il podio ERC2.



Alonso ha invece avuto guai al differenziale scivolando a parecchi minuti da Nucita, ma grazie al piazzamento a podio lo va a precedere per 7 punti in campionato.



Zelindo Melegari scende terzo in classifica a -12 dopo l'incidente di ieri che lo ha visto assieme a Corrado Bonato finire fuori e in ospedale.

