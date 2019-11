Nucita: “Voglio arrivare alla fine, non penso a vincere l’Abarth Rally Cup”

Andrea Nucita non ha intenzione di pensare alla vittoria in Abarth Rally Cup, ma di portare a termine l'ultimo round del FIA European Rally Championship senza danni.

Il siciliano è in lizza con Dariusz Poloński per i 30.000 euro in palio per chi guida le 124 e con 25 punti al vincitore e 18 al secondo, gli basta chiudere l'evento di Nyíregyháza indipendentemente dal risultato del rivale.



“Sono condizioni difficili, ma l'assetto è ok - ha detto Nucita - Spero di arrivare secondo e vincere il campionato".



Poloński ha aggiunto: “Dobbiamo prendercela con calma, c'è tanto fango sulla strada".

