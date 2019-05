Andrea Nucita al Rally Liepāja centra il suo primo successo in Abarth Rally Cup nel FIA European Rally Championship.

Il siciliano si era portato subito al comando sabato, ma alcuni problemi ai freni e al cambio lo hanno fatto scivolare per 28"5 dietro a Dariusz Poloński.



Nella PS6 il polacco era stato più rapido per 0"6 di Nucita, che però lo ha sopravanzato nella PS7 approfittando di un errore del rivale, che poi ha perso ulteriore terreno nella PS8.



Dopo il guasto della centralina ECU, la stella del FIA World Rallycross Championship Reinis Nitišs è tornato in azione vincendo i due passaggi della "Liepaja" e la Tappa.

The post Nucita vola in Abarth Rally Cup appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.