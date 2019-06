Andrea Nucita ha 4 punti di vantaggio su Dariusz Poloński nella lotta per l'Abarth Rally Cup quando siamo giunti al PZM 76th Rally Poland, prossimo round del FIA European Rally Championship.

Il siciliano è reduce dal successo in Lettonia con la sua Abarth 124 Rally, ma a Mikołajki non ha mai corso, cosa che invece ha fatto il suo rivale essendo in casa.



"Sono davanti alla sfida di dimostrare nuovamente che l'Abarth 124 Rally è competitiva anche su terra in strade veloci e che se la può giocare con le 4WD".



Il pilota della Rallytechnology ha invece aggiunto: "Dopo le prime due gare penso di aver capito come gestire la vettura, sono nel mio paese e voglio ottenere un bel risultato, specialmente in Abarth Rally Cup".



Il PZM 76th Rally Poland sarà anche l'ultimo evento nel quale Giovanni Bernacchini ricoprirà il ruolo di responsabile Abarth.



Luca Napolitano, Capo di EMEA Fiat ed Abarth: “Voglio ringraziare Giovanni perché ci ha aiutato nello sviluppo del progetto con la sua esperienza internazionale e abbiamo raggiunto i nostri obiettivi fin dall'inizio della sua collaborazione".

The post Nucita vs Polonski: quattro punti dividono i rivali dell’Abarth in Polonia appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.