Efrén Llarena ha sostituito la sua Peugeot 208 R2 incidentata in Polonia con una nuova per il Rally di Roma Capitale, con la quale continuerà a dare l'assalto al FIA ERC3 Junior.

Dopo che lo spagnolo si era capottato al PZM 76th Rally Poland, non si sapeva se sarebbe riuscito a correre a Roma, ma grazie al sostegno della federazion RFEDA - Rallye Team Spain, e al duro lavoro della Mavisa Sport, lui e Sara Fernández ci saranno.



“Dopo l'incidente abbiamo noleggiato la macchina dalla Mavisa Sport - spiega Llarena - Ovviamente è fantastico, altrimenti non ci saremmo stato, ma la federazione spagnola ci ha dato una bella mano per correre a Roma. Sarà una sfida importante e difficile, con tante curve e strade tortuose.Faremo un test martedì con il mio ingegnere e spero di trovare con la squadra un assetto buono per il rally.”

The post Nuova auto e nuove speranze di titolo ERC3 Junior per Llarena appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.