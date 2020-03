Nuovo podcast per i fan ungheresi dell’ERC

I fan ungheresi dell'ERC potranno ascoltare un nuovo podcast di Zoltán Szujó.

TRP, promoter del Rally Hungary, ha pubblicato alcune novità riguardo l'evento che si terrà il weekend del 6-8 novembre, parlando anche dell'epidemia di coronavirus.



Nella prima delle 10 puntate, ci saranno Norbert Herczig e Ramón Ferencz (MOL Racing Team) ospiti di Tamás Őry.



Cliccate quiper ascoltarlo.



"Ho passato 18 anni nel paddock della F1 e l'anno scorso ho avuto l'occasione di lavorare come speaker nella Super Special Stage del Rally Hungary - dice Szujó - E' stato amore a prima vista e quindi non ho avuto alcun dubbio sul proseguire. Per tutti coloro che sono a casa a causa del COVID-19 è una grande notizia, dato che sono stati cancellati un sacco di eventi in tutto il mondo, compreso uno dell'ERC".

