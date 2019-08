Roman Odložilík si è ritirato dal Barum Czech Rally Zlín, sesto round del FIA European Rally Championship.

Il pilota del SK DER Rally Team ha centrato una rotoballa in una chicane mentre era in lotta con Tomáš Pospíšilík (BTH Import Stal Rally Team) per la 13a piazza.



Il ceco ha spaccato il radiatore e con guai al surriscaldamento non ha potuto andare avanti.



Foto: Lina Arnautova

The post Odlozilik va a sbattere in una chicane appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.