Oliver Solberg vola nella Qualifying Stage del Rally Liepāja

Oliver Solberg ha debuttato in FIA ERC1 Junior Championship centrando il miglior tempo nella Qualifying Stage del Rally Liepāja.

Al volante della sua Volkswagen Polo GTI R5, il figlio di Petter Solberg ha completato i 3km della PS in 1'29"590 battendo Alexey Lukyanuk per 0"580.



“Avevo un vantaggio rispetto a chi partiva per primo, ma ho spinto ed è andata bene", ha detto il 17enne, che ora potrà scegliere per primo in che posizione partire per la Tappa 1.



Lukyanuk è comunque secondo con la propria Citroën C3 R5: "Non è stato fantastico, stavo cercando di giocare sul set-up, ma non è andata come avrei voluto. La macchina è troppo dura e a volte instabile".



Terzo Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) nonostante un "largo" in una curva, seguito da Mārtiņš Sesks, che si sta godendo il premio per aver vinto il titolo 2018 in FIA ERC3 Junior Championship.



“Al via ho stallato, un errore stupido - ha detto il pilota di Liepāja - Ho perso oltre 1", fra me ed Oliver è una bella lotta, lo scorso anno avevamo combattuto con le R2".



Łukasz Habaj, leader del FIA European Rally Championship, completa la Top5 davanti a Chris Ingram, Norbert Herczig (MOL Racing Team) e Vaidotas Žala.



Mattias Adielsson (Sweden National Team) ha accusato un problema elettrico sulla sua Citroën C3 R5 dopo le libere ed è nono, con dietro Eyvind Brynildsen, che ha ammesso di non aver potuto fare molto di più essendo al primo rally su terra da ottobre.



Marijan Griebel non si è detto contento dell'11° posto: "Bella PS e divertente, ma non è andata bene, non è la mia specialità la qualifica".



Alexandros Tsouloftas (Toksport) ha debuttato negativamente con la Fabia: "Il motore si è fermato per tre volte, in una curva stretta ha stallato per un minuto. Avevamo già questo guaio nei test, pare non sia risolto".



Alle ore 20;00 a Liepāja si terrà la cerimonia di selezione dell'ordine di partenza.

