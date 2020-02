Operazione ERC per Dinkel

Dominik Dinkel ha scelto di correre in FIA ERC1 Junior Championship nel 2020 per migliorare le sue capacità con le Rally2.

Il tedesco guiderà la ŠKODA Fabia R5 Evo della ROMO Motorsport assieme a Christina Fürst supportato dallo sponsor Brose e seguito dal suo mentore Michael Stoschek, che lo istruisce dal 2012.



Il suo programma prevede i sei round dell'ERC1 Junior a partire dall'Azores Rallye e concludendo con il Barum Czech Rally Zlín, unico evento che il 27enne ha già fatto, ma con una Rally4 (R2) cinque anni fa.



La scelta ERC

“Ho scelto l'ERC perché ci sono le migliori auto Rally2 (R5) e penso che il livello sia speciale e difficile. Spero di imparare molto, ogni gara ha le sue caratteristiche e voglio crescere su ogni fondo. Per noi è tutto nuovo, ma voglio migliorare un passo per volta".



Competizione

Dinkel si troverà a giocarsela con altre stelline delle Rally2 come Callum Devine ed Efrén Llarena (che farà due rally in ERC1 Junior come premio per aver vinto l'ERC3 Junior nel 2019). “Ci sono tanti piloti forti in questo campionato, so che la competizione è elevata".



Orgoglio nazionale

Dinkel segue le orme dei suoi connazionali Marijan Griebel e Fabian Kreim, entrambi protagonisti in ERC1 Junior. Griebel ha vinto il titolo nel 2017, mentre Kreim l'anno dopo ha lottato per la corona fino alla fine. "Negli ultimi anni ho corso contro di loro giocandomela”, spiega Dinkel, che proviene da una famiglia di corridori. Il padre Michael e i suoi fratelli Patrick e Marcel hanno tutti rally alle spalle.



ŠKODA, ROMO e Fürst

Come Griebel e Kreim, anche lui guiderà la ŠKODA Fabia (modello Evo). La ROMO Motorsport si occuperà della vettura e come navigatrice c'è Christina Fürst.



Lavoro

Dinkel è stato secondo nel German Rally Championship (DRM) nel 2017 e 2018 e quando non corre vende auto nella concessionaria di famiglia.

