Panteli comanda l’ERC2 a Cipro

Juan Carlos Alonso rischia di non vincere il titolo del FIA ERC2 a Cipro a causa di una perdita d'olio dei freni.

La gara è dominata da Petros Panteli (Q8 Oils Rally Team), che ha vinto tutte le PS, mentre alle sue spalle si infuoca la lotta per la piazza d'onore.



Antonis Chilimintris aveva lasciato strada ad Alonso al mattino quando ha perso tempo per un guasto all'interfono, poi l'argentino è incappato nel guasto alla sua Mitsubishi proprio sulla "Lefkara" di 23km.



“Abbiamo perso i freni per una fuoriuscita d'olio, l'ho risolta mettendoci acqua. Ha funzionato! - spiega l'argentino - Abbiamo 3' di ritardo, ma con prudenza siamo arrivati alla fine".



Questo ha portato Alonso a 1'24"1 da Chilimintris, ma il leader della serie deve prendere 18 punti per chiudere in anticipo i giochi, e con il terzo posto ne avrebbe solo 15.



Dietro di lui, Dmitry Feofanov (Sporta Klubs Autostils Rally Team) è molto lontano e sta pagando il fatto di non conoscere il rally.



Quinto Louis Papageorgiou (SLT Rally Team) con la sua vecchia Evolution IX.

