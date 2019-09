Panteli inarrestabile in ERC2, problemi ai freni per Alonso

Petros Panteli è in piena corsa per il successo al Cyprus Rally in FIA ERC2, mentre Juan Carlos Alonso ha accusato altri problemi ai freni vedendo allontanarsi il titolo.

Il pilota del Q8 Oils Rally Team si è imposto senza problemi con la sua Mitsubishi Lancer Evolution X in tutte e tre le PS, anche se un piccolo grattacapo glielo ha dato un sensore che non fa salire di giri come dovrebbe il motore.



Il cipriota ha comunque oltre 8' di vantaggio su Antonis Chilimintris, concentrato a prendere punti per la serie locale, mentre dietro ai due si sta affievolendo la battaglia per la terza piazza.



Questo perché Juan Carlos Alonso nella PS7 "Kapouras" ha riportato nuovamente un problema ai freni, dopo che ieri si era verificata la perdita d'olio. L'argentino è crollato a 31' dal leader e quarto in classifica produzione, con l'obiettivo però di guadagnare più punti possibili nei confronti dell'assente Dariusz Poloński, in lotta per il titolo di categoria.



“C'è ancora aria nei freni, non è possibile correre così, ma non mi arrendo, mai! - ha detto Alonso - Ho provato a farne uscire un po', siamo qui e andiamo avanti".



Dmitry Feofanov (Sporta Klubs Autostils Rally Team) è quindi passato terzo con 11'01" sul sudamericano. Fuori invece Louis Papageorgiou (SLT Rally Team) che non è ripartito.



Foto: Chris Rawes

