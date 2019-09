Panteli trionfa in ERC2, Alonso è Campione

Petros Panteli centra il secondo successo al Cyprus Rally in Classe FIA ERC2, dove il titolo va matematicamente a Juan Carlos Alonso nonostante i continui problemi ai freni.

Il pilota del Q8 Oils Rally Team ha vinto tutte e 12 le PS nella categoria produzione senza alcun problema, a parte alcuni malfunzionamenti dei sensori dei giri motore, che però non gli hanno negato il dominio assoluto.



Gli occhi si sono quindi spostati su Alonso, che già sabato ha visto sfumare il podio per guai ai freni che anche nella Tappa 2 si sono ripresentati, facendolo crollare a 13' dalla vetta e pure solo con la prima marcia.



L'argentino non si è dato per vinto e ha portato la sua Lancer Evo X al traguardo a tutti i costi (anche fermandosi contro il bordo strada pur di bloccare l'auto, senza pedale del freno funzionante!) in quarta posizione, tanto da conquistare il titolo con un round d'anticipo.



Alla fine il sudamericano è riuscito nell'impresa, nonostante le grossissime difficoltà.



Il secondo posto è invece andato ad Antonis Chilimintris, alle prese con l'asse poteriore malfunzionante al pomeriggio: "Le ultime tre PS si è rotto tutto e ho dovuto andare pianissimo pur di arrivare al traguardo".



Dmitry Feofanov (Sporta Klubs Autostils Rally Team) completa il podio davanti ad Alonso, che oltretutto beneficia dell'esclusione di Louis Papageorgiou (SLT Rally Team) prima della Tappa 2.



*Soggetto a conferma FIA

