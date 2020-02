Pardo e la nuova sfida in ERC3 Junior

Javier Pardo affronterà una nuova sfida nel FIA European Rally Championship prendendo parte all'ERC3 Junior con una Ford Fiesta R2T nel 2020.

Dopo aver partecipato all'ERC Junior Experience tra 2016 e 2018, lo spagnolo si è messo in luce in patria vincendo anche il titolo Junior su terra nel 2019, ed ora è pronto per la nuova avventura con il co-pilota Adrián Pérez partendo dal Rally Islas Canarias del 7-9 maggio.



Il 23enne continuerà anche a presenziare ai rally di Spagna e Portogallo come pilota della Suzuki Motor Ibérica con una Swift R4lly S.



“Sono molto fortunato a poter affrontare una stagione come questa, per cui sono contentissimo - ha detto Pardo - La Suzuki continua a credere in me con il progetto Swift R4lly S e fare il Rally del Portogallo del Mondiale è incredibile per me. Il programma ERC mi farà scoprire nuovi rally e lottare contro piloti esperti su vari tipi di fondo. Sarò al volante di una macchina a trazione anteriore molto diversa da quelle utilizzate da me fino ad ora, ma sono molto motivato per trovare il limite e diventare un bravo pilota in ogni condizione e con ogni tipo di auto".



"E' molto importante ringraziare tutti gli sponsor e i collaboratori che continuano a sostenermi in nuovi progetti. Su tutti, Suzuki Motor Ibérica che mi ha dato modo di migliorare come pilota. Sono sicuro che io ed Adrián faremo di tutto per sfruttare l'occasione".

