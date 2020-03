Nikolay Gryazin, Campione 2018 dell'ERC1 Junior, e la Toksport WRT sono stati protagonisti al Rally del Messico.

Il russo e Yaroslav Fedorov hanno terminato secondi in Classe WRC2 con la Hyundai i20 R5 ’20, mentre la squadra tedesca ha fatto vincere questa categoria a Pontus Tidemand.



Nel frattempo, Emilio Fernández si è classificato secondo in WRC3 con la vettura della Toksport WRT, mentre Kajetan Kajetanowicz ha chiuso settimo in categoria dopo aver avuto problemi.



L'evento si è concluso sabato in anticipo per consetire il rientro alle proprie sedi, vista la limitazione dei voli per il COVID-19.

The post Piloti e team dell’ERC protagonisti in Messico appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.