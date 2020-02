Piloti ERC Junior sugli scudi in Svezia

Diversi piloti del FIA ERC Junior si sono messi in luce nel round svedese del WRC.

Jari Huttunen, vice campione ERC3 Junior 2017, ha vinto in WRC3 piazzandosi decimo assoluto. Filip Mareš, Campione in carica ERC1 Junior, ha terminato sesto in classe al debutto nonostante le difficoltà per l'assenza di neve e ghiaccio.



Nikolay Gryazin si è classificato sesto in WRC2 Pro, Tom Kristenssonh a preceduto Mārtiņš Sesks e Ken Torn fra gli Junior.



La stagione 2020 dell'ERC comincerà con l'Azores Rallye del 24-26 marzo.

