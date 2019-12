Alcuni piloti del FIA European Rally Championship di ieri ed oggi sono stati protagonisti del Monza Rally Show, con Andrea Crugnola che ha vinto a bordo della sua Volkswagen Polo GTI R5 e Andrea Nucita sale sul podio dietro alla Hyundai di Dani Sordo.

L'evento si è svolto attorno al celebre tracciato brianzolo utilizzato per il GP di F1, riservato alle vetture Rally2 (R5) per la prima volta nella sua storia.



Crugnola, secondo al Rally di Roma Capitale, ha preceduto per 11"5 Sordo, il quale aveva centrato il terzo posto al Barum Czech Rally Zlín.



Nucita, Campione 2019 dell'Abarth Rally Cup, ha invece conquistato l'ultimo gradino del podio a 3"4 dal rivale e si porta a casa i €10.000 riservati al primo dello Hyundai i20 R5 Trophy.



Craig Breen si è invece classificato quinto.



Foto: Hyundai Motorsport Customer Racing

The post Piloti ERC protagonisti a Monza appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.