Piloti ERC protagonisti in Corsica

Ex-piloti del FIA European Rally Championship come Fabio Andolfi, Nikolay Gryazin e Kajetan Kajetanowicz si sono messi in mostra al Tour de Corse concludendo sul podio.

Andolfi ha battuto Gryazin proprio nell'ultima PS, mentre Kajetanowicz (nella foto) ha regalato il primo podio al LOTOS Rally Team. Per il russo della Sports Racing Technologies era la seconda gara nel WRC2, con Andolfi che ha invece molta più esperienza di lui.



Presenti anche Rhys Yates e Pierre-Louis Loubet sono invece andati a punti terminando in 5a e 10a piazza.



In gara con le due ruote motrici c'erano anche Julius Tannert e Tom Kristensson, rispettivamente primo e secondo nella power stage.

