Pirelli pronta per l’appuntamento di casa

Pirelli, Official Series Partner del FIA European Rally Championship, è pronta per la sfida del Rally di Roma Capitale.

L'azienda milanese che fornisce pneumatici a molti piloti della serie, fra cui il leader Łukasz Habaj e Mārtiņš Sesks (pronto a godersi il premio R5 per aver vinto il titolo in FIA ERC3 Junior Championship nel 2018), dovrà far fronte all'asfalto scivoloso e alle alte temperature che troverà sui percorsi della Capitale.



Pirelli fornirà il P Zero RA che ha fatto la sua prima uscita nell'ERC da vincitore su asfalto al Rally Islas Canarias. Gli equipaggi R5 avranno a disposizione le dure RA5 e le morbide RA7, più le Cinturato RWA da pioggia, mentre RK5 (dure) e RKW7 (morbide) sono riservate alle R2 dell'ERC3 Junior Championship.



I piloti a 4 ruote motrici hanno a disposizione 18 pneumatici per l'evento, con quelli dell'ERC3 Junior che ne avranno 12 al massimo da scegliere tra RK5, RKW7 e 6 RW da pioggia.



Terenzio Testoni, Rally Activity Manager di Pirelli: “Roma è la gara di casa per noi per l'ERC e il CIR, è molto importante per Pirelli che vuole mettersi in mostra. Si correrà un evento molto serrato in condizioni dure per via di meteo e caratteristiche per le gomme, come sempre. Possiamo contare su differenti tipi di asfalto che aumenteranno il livello della sfida. Forniamo la maggior parte dei piloti e un vasto numero di marchi, fra cui la nuova Ford Fiesta R5, che debutta nell'ERC e nel CIR per la prima volta".



Pirelli è anche fornitore esclusivo dell'Abarth Rally Cup, che vede al comando Andrea Nucita dopo tre gare. Nel CIR useranno queste gomme Luca Rossetti, Simone Campedelli e Andrea Crugnola.

