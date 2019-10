Più piloti a punti nell’ERC 2020

Nel FIA European Rally Championship 2020 saranno di più i piloti ad andare a punti, con la FIA che ha ratificato il nuovo sistema di punteggio per la Top15.

Si aumenta quindi di 5 posizioni coloro che andranno a punti in ogni gara, le cui tappe ora avranno punti bonus per i migliori 5 anziché 7, in modo da rendere più competitivo e avvincente il campionato.



La modifica è stata data per tutti i FIA Regional Rally Championship dal Consiglio Mondiale FIA, riunitosi a Colonia presso il museo Michael Schumacher Private Collection il 4 ottobre.



Ecco come cambia la classifica



Posizione = punti

1 = 30

2 = 24

3 = 21

4 = 19

5 = 17

6 = 15

7 = 13

8 = 11

9 = 9

10 = 7

11 = 5

12 = 4

13 = 3

14 = 2

15 = 1



Novità punti bonus



I punti bonus vengono assegnati per invogliare i piloti a ripartire in caso di problemi. Alla fine di ogni Tappa verranno premiati i Top5.



Posizione = punti

1 = 5

2 = 4

3 = 3

2 = 2

1 = 1



Quest'anno con lo stesso sistema di punteggio, sarebbero 47 i concorrenti in classifica ERC, anziché 19. Nell'arco della stagione abbiamo avuto 7 vincitori diversi in altrettante gare e la lotta per il titolo si deciderà al Rally Hungary dell'8-10 novembre con Chris Ingram, Łukasz Habaj ed Alexey Lukyanuk in lizza.

