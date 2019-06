Polonia: Talaš c’è, Semerád no

Jan Talaš torna in azione in FIA ERC3 Junior Championship al PZM 76th Rally Poland, gara che invece salterà Petr Semerád.

Talaš, Campione in Repubblica Ceca delle Classi 2WD e Junior, non aveva incluso il Rally Liepāja nel suo programma e ora affronta una gara sterrata, che non è propriamente il suo forte.



“Non vedo l'ora di essere in Polonia, sarà un altro nuovo rally per noi e la cosa più importante è finirlo facendo esperienza. Sicuramente proverò a spingere in alcune PS".



Semerád, suo compagno nell'ACCR Czech Rally Team, purtroppo non sarà in Polonia per via di un incidente che lo ha messo K.O. sul budget.



“Ho visto i video degli anni scorsi e le caratteristiche dicono che è un rally veloce e impegnativo. In Repubblica Ceca ho guidato una Opel ADAM R2, ma ho avuto un incidente e non potrò esserci. C'era un blocco a metà di una curva e io l'ho preso in pieno dopo che un'altra macchina lo aveva colpito scaraventandolo in mezzo. Ero in quinta e nessuno lo aveva spostato, per evitarlo siamo finiti in un fosso e ci siamo capottati più volte".



Anche Domink Brož salterà la gara per motivi personali.

