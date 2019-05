Polonski al top in ERC Abarth Rally Cup

Dariusz Poloński è al comando dell'Abarth Rally Cup dopo aver soffiato il primo posto ad Andrea Nucita nella PS finale della Tappa 1 del Rally Liepāja, con Reinis Nitišs fermato da problemi.

Il siciliano si era portato davanti a tutti con la sua Abarth 124 Rally, poi nella PS3 ha avuto un problema meccanico che lo ha rallentato. Nella sosta in servizio aveva comunque 14"6 di margine sul polacco, sul quale ha guadagnato ancora nella PS4 fino a portarlo a 23"9.



Nella PS5 ha però perso ben 42"4 per un guaio ai freni e ora Poloński è primo con 18"5 di vantaggio.



La stella del FIA World Rallycross Championship, Nitišs, al debutto in Abarth Rally Cup, ha combattuto con Poloński a lungo, poi la centralina ECU si è rotta nella PS4 e il lettone tornerà per la Tappa 2.

