Polonski e Nucita preparano lo “sgambetto” a Nitiss in ERC Abarth Rally Cup

Saranno i veloci sterrati della Lettonia lo scenario del secondo appuntamento dell'Abarth Rally Cup, campionato monomarca che vede le Abarth 124 rally protagoniste nell'ambito del prestigioso Campionato Europeo Rally. Il Rally Liepāja, in programma da venerdì 24 a domenica 26 maggio, si disputa su un percorso caratterizzato da prove speciali molto veloci su fondo sterrato ma compatto, con curve veloci a largo raggio che esalteranno le doti di performance della 124 rally.

Nel 2018 proprio nel Rally Liepāja, grazie alla vittoria del pilota italiano Simone Tempestini, l'Abarth 124 rally aveva conquistato il titolo europeo dell'Abarth 124 rally International Rally Challenge.



Al via dell'edizione 2019 tre equipaggi di tre diverse nazioni e tre diversi team. All'esordio al volante dell'Abarth 124 rally il giovane lettone Reinis Nitišs, in coppia con il connazionale Māris Kulšs, con la vettura del team francese Milano Racing. Nitišs che ha una grande esperienza nel rallycross, specialità nella quale ha ottenuto molti successi come la vittoria nel Campionato Europeo nel 2013, prima della gara ha dichiarato: "Nel rallycross non siamo abituati alle trazioni posteriori come l'Abarth 124 rally infatti, le mie uniche esperienze con questa trazione sono legate ai kart e ai buggy con cui ho corso sulle piste di rallycross. E' una sfida eccitante e sono pronto, la 124 rally sarà tutta da scoprire".



Al suo secondo appuntamento stagionale il polacco Dariusz Polonski, in coppia con Lukasz Sitek, correrà con la vettura del team Rallytechnology. Polonski nella sua prima gara con la 124 rally, il Rally Islas Canarias, ha ottenuto il terzo posto nell'Abarth Rally Cup. Ma anche per lui ci sarà un esordio infatti, in Lettonia correrà per la prima volta su fondo sterrato: "Nella prima gara ho avuto modo di conoscere e apprezzare le doti della 124 rally sull'asfalto; ora cercherò di sfruttare al massimo questa eccezionale vettura anche sullo sterrato, cercando un risultato utile per la conquista dell'Abarth Rally Cup".



Il terzo equipaggio iscritto è quello del team Bernini Rally composto dall'italiano Andrea Nucita e dalla rumena Alina Pop. Nucita ha una lunga esperienza con l'Abarth 124 rally con la quale ha mostrato di essere veloce sfruttando le sue ottime performance e ha già colto diversi risultati di grande rilievo. Nucita prima della gara ha commentato: "Mi appassiona l'idea di disputare una gara su sterrato, dove potremo dimostrare che la nostra trazione posteriore può essere contemporaneamente spettacolare ed efficace".



Classifica dell'Abarth Rally Cup prima del rally Liepaja: 1. Monarri-Chamorro (SPA) 25 punti; 2. Garcia Perez-Diaz Negrin (SPA) 18; 3. Polonski-Sitek (POL) 15; 4. Nucita-Ferrara (ITA) 12.

The post Polonski e Nucita preparano lo “sgambetto” a Nitiss in ERC Abarth Rally Cup appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.