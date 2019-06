Polonski guida una intensa lotta fra le Abarth, Alonso primo in ERC2

Dariusz Poloński ed Andrea Nucita sono divisi da 1"9 in Abarth Rally Cup al PZM 76th Rally Poland, dove Juan Carlos Alonso è al comando della Classe ERC2.

L'argentino è primo con la sua Mitsubishi Lancer Evo X dopo le prime 5 PS, mentre la Abarth 124 del polacco si era imposta nella PS2 "Paprotki" balzando al comando dell'Abarth Rally Cup davanti a Nucita (Loran SRL).



Un problema ad un iniettore ha poi costretto l'idolo locale a rallentare e il siciliano si è riportato sotto: "Grande lotta con Dariusz, è velocissimo in tutte le PS. Io invece non sono altrettanto rapido, ma è colpa mia e non dell'auto".



Mshari Althefiri è secondo in ERC2 a 16"9 da Alonso, con Poloński e Nucita subito dietro e Dmitry Feofanov (Sporta Klubs Autostils Rally Team) ad 8"9 dall'italiano con la sua Mitsubishi. Zelindo Melegari (Neiksans Rallysport) completa la Top6 di ERC2.

