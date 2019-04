Poloński in Abarth Rally Cup: “Un ritorno a casa”

Dariusz Poloński sarà al via dell'Abarth Rally Cup nel suo ritorno nel FIA European Rally Championship.

Il polacco aveva iniziato a correre in pista con la Fiat prima di passare ai rally nel 1999 con una Fiat Seicento Sporting.



Per quest'anno ha scelto di prendere una Abarth 124 rally che verrà messa a punto dalla Rallytechnology.



“Ho sempre amato i trofei monomarca perché si corre tutti alla pari e perché l'atmosfera è fantastica - ha dichiarato il 42enne - In Polonia e nel motorsport c'è grande legame con i marchi Fiat ed Abarth, quindi parliamo di qualcosa di magico. Con la Rallytechnology abbiamo pensato che fosse una grande idea avere una macchina a trazione posteriore come la Abarth e correre nel trofeo monomarca".



La Abarth Rally Cup comincia dal Rally Islas Canarias del 2-4 maggio con tanti premi in denaro in palio. Poloński potrà prendere punti anche in Classe ERC2.

