Dariusz Poloński si è imposto in Abarth Rally Cup battendo il rivale Andrea Nucita a Roma e facendogli i complimenti.

Dariusz Poloński si è imposto in Abarth Rally Cup battendo il rivale Andrea Nucita a Roma e facendogli i complimenti.



Il polacco ha sfruttato i problemi tecnici del siciliano nella Tappa 1 per portare davanti la sua Abarth 124 Rally anche in ERC2 e precedere Zelindo Melegari e Nucita al traguardo.



"Sono molto felice del risultato. La gara è stata veloce e molto adatta all'Abarth 124 rally con la quale ho adesso trovato un buon feeling. Molto pubblico, grande calore - ha detto il pilota della Rallytechnology - Andrea ha spinto tanto, molte R5 erano dietro di lui, è uno veloce davvero".



"Abbiamo avuto qualche problemino nel primo giorno, ma anche altri e questo ci ha dato modo di gestire al meglio la situazione".

The post Polonski si complimenta con Nucita appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.