Poloński si prepara per la gara di casa

Dariusz Poloński si sta preparando per affrontare la gara di casa sua dell'Abarth Rally Cup.

Nei primi due round della serie facente parte del FIA European Rally Championship, il polacco è arrivato sul podio guadagnandosi €18.000.



Al Rally Liepāja ha affrontato la sua prima gara con la Abarth 124 Rally su terra ed è stata l'occasione perfetta per allenarsi in vista del PZM 76th Rally Poland.



“E' stata una bella lezione, abbiamo commesso errori ed è stato difficile, ma speriamo che sia utile per il futuro", ha commentato Poloński.

