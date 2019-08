Tomáš Pospíšilík ha chiuso quarto in FIA ERC1 Junior Championship al debutto nel Barum Czech Rally Zlín.

Dopo aver preso parte alla serie nel 2014, il polacco non ha più avuto modo di correre nell'ERC per motivi di budget, ma al suo rientro è stato immediatamente velocissimo.



“Sabato è stata una giornata lunga e difficile, non ho sbagliato molto e questo è stato importante per arrivare alla fine. La PS9 notturna è stata un incubo, le luci non funzionavano bene e non vedevo i salti e le curve a sinistra; lì ho rischiato molto. In generale è stato il weekend migliore della mia carriera con lotte fantastiche e belle PS. Ringrazio il team e i miei genitori, arrivare in Top10 è stato un sogno avverato", ha detto Pospíšilík.

The post Pospisilik: “Con l’ERC ho realizzato un sogno” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.