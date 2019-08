Prima vittoria in ERC3 Junior per Semerad

Petr Semerád ha centrato la sua prima vittoria in PS in ERC3 al Barum Czech Rally Zlín.

Il 18enne ceco si è aggiudicato gli 11,55km della "Semetín", una delle più "assurde" come ha detto. Fratello di Martin (che corre nel FIA World Rally Championship), ha battuto Jean-Baptiste Franceschi per 0"2 con la sua Opel ADAM R2.



“E' fantastico, adoro questa PS, è molto diversa da quelle in cui ho corso in carriera, con tanti dossi e punti velocissimi", ha commentato Semerád, che nel primo passaggio era stato solamente 2"5 più lento del leader Efrén Llarena (Rallye Team Spain).

