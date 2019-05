Prima vittoria in PS per Antunes con la Fiesta

Pedro Antunes al Rally Liepāja ha conquistato la sua prima vittoria in PS al debutto con la nuova Ford Fiesta R2T.

Il portoghese ha chiuso sesto in FIA ERC3 Junior a causa della scarsa conoscenza dei percorsi e della vettura, con la quale ha cominciato a familiarizzare.



“Sono contento di essere arrivato alla fine, c'erano troppe cose nuove da imparare per me, ma va bene così. Alcune PS erano veramente assurde per le velocità, ma bellissime. Nella 3 sono andato lungo ad un incrocio perdendo tempo, ma ho continuato ad imparare cercando di ottenere il massimo che potevo. La Tappa 2 è iniziata bene e ho vintola PS6, poi sono stato più cauto. Senza errori avrei potuto finire più in alto in classifica", ha detto Antunes.

