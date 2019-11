Problemi per Habaj in Ungheria

Łukasz Habaj ha già incontrato problemi nella rincorsa al titolo del FIA European Rally Championship finendo fuori nelle FP1 del Rally Hungary stamattina.

A 500m dal termine dei 3,90km della PS "Napkor", il polacco è andato fuori in una curva a destra danneggiando irreparabilmente la sua SKODA Fabia R5 in vista della Qualifying Stage delle 9;45.



"Penso che l'auto sia messa male", ha commentato il pilota della Sports Racing Technologies, uscito illeso con Daniel Dymurski.



Questo significa che al via Habaj non ci sarà e che partirà molto indietro in gara, cosa che gli renderà la vita molto dura dato che piove e c'è fango.



Ricordiamo che al momento si trova secondo a 19 punti dal leader Chris Ingram e a +9 su Alexey Lukyanuk.



Foto: grazie ad István Peremicki/www.pirirc.hu/Peremicki

