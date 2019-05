Problemi per Muradian al debutto con la R5

Il debutto di Artur Muradian nel FIA European Rally Championship con una R5 non è partito secondo i suoi piani.

Al Rally Liepāja il russo è finito fuori durante i test del mercoledì e oggi nelle Prove Libere rovinando la Ford Fiesta R5.



"Dobbiamo adattarci alla macchina e abbiamo montato gomme da terra nuove per trovare il limite - ha detto - Mentre rientravo in servizio ho tagliato troppo una curva e ci siamo capottati due volte. Purtroppo ci siamo fermati su un lato e quindi abbiamo dovuto aspettare che qualcuno ci desse una mano".



"Nel secondo capottamento abbiamo colpito un albero, che però ci ha salvato da ulteriori carambole nel bosco. Uscito dalla vettura ho notato che dallo scarico usciva fumo ed eravamo vicini alla vegetazione, per cui ho subito cercato di evitare il fuoco".



“E' la prima volta che guido una R5 e non ho avuto tempo per provarla perché noi siamo piloti amatori, non professionisti. Il nostro obiettivo è arrivare alla fine e adattarci a lei, dobbiamo solo fare progressi, ma il mio è stato un errore stupido. In gara starò più attento".

