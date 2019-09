Psaltis apre la Tappa 1 di Cipro

Andreas Psaltis sarà il primo pilota del FIA European Rally Championship ad entrare in azione per la Tappa 1 del Cyprus Rally.

I Top15 della Qualifying Stage hanno scelto le loro posizioni di partenza a Nicosia, e il ragazzo del team Psaltis Auto Parts (14°) si è ritrovato con il primo posto a disposizione.



Dopo la PS "Yeri" di stamattina, di fatto tutti i migliori hanno optato per l'ordine inverso rispetto al risultato cronometrico, con Nasser Al-Attiyah che scatterà 15°.



Prima di lui toccherà a Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies), Chris Ingram (Toksport WRT) ed Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team).



Paulo Nobre, che si era ritrovato 10° dopo il tempo assegnato d'ufficio dai commissari per essersi ritrovato bloccato dietro a Tibor Érdi Jr, sarà sesto con la sua ŠKODA Fabia R5.



Ora i piloti si trasferiranno a Larnaca per la cerimonia d'apertura che si terrà sul lungomare alle 19;00 locali.

